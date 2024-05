Eduardo Bolsonaro diz que EUA viraram 'republiqueta de bananas' e cita STF O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para apoiar ao ex-presidente Donald Trump, condenado nos EUA por todos as 34 acusações de fraude contábil. "Ontem os EUA se rebaixou (sic) a uma republiqueta de bananas, tal qual ocorre em ditaduras que perseguem os opositores usando as ferramentas estatais para dar ares de democracia - Cuba e Venezuela, por exemplo, têm parlamento e STF", disse. Veja o texto completo de Jamil Chade