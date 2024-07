Por meios diplomáticos e canais informais, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou mensagens claras e alertas tanto ao presidente Nicolas Maduro quantos aos principais grupos de oposição na Venezuela para que respeitem o resultado da eleição, marcada para este fim de semana no país sul-americano. Fontes em Caracas confirmam que a ação do governo brasileiro tem sido a de garantir que o processo eleitoral seja concluído e que as forças políticas do país optem por reconhecer uma eventual derrota, seja de que lado for.