A crise na Venezuela é considerada como uma ameaça à segurança nacional, às fronteiras do país e que impede que o Brasil recupere seus projetos de reunir, uma vez mais, a América do Sul. Com essas considerações geopolíticas, o governo brasileiro aposta no esforço de encerrar a turbulência na Venezuela como forma de permitir a retomada da integração na América do Sul, uma das promessas de política externa de Luiz Inácio Lula da Silva.