O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o presidente Joe Biden para um encontro em Nova York, com o objetivo de formar uma aliança contra o extremismo e pela defesa da democracia. O evento ocorre no dia 24 de setembro, depois da abertura da Assembleia Geral da ONU. Fontes envolvidas na preparação do evento revelaram que Biden ainda não deu uma resposta se estará presente. O evento ocorre no que promete ser um dos momentos mais importantes da campanha eleitoral nos EUA, poucas semanas antes da votação do dia 5 de novembro.