O governo de Daniel Ortega deve ter seu embaixador em Brasília expulso, depois que a Nicarágua decidiu pedir a saída do diplomata brasileiro em seu país, Breno de Souza da Costa. Nesta manhã, o chanceler Mauro Vieira conversou com o presidente Luiz Inácio da Silva para examinar qual poderia ser a resposta do país. A praxe diplomática estipula medidas também sejam tomadas pelo governo afetado, o que pode significar a ordem para que o embaixador da Nicarágua no Brasil deixe Brasília.