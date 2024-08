As tentativas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva de criar canais de diálogo com os regimes de esquerda na América Latina mostram seus limites. Enquanto a aposta do Brasil por eleições livres e justas na Venezuela patina, o país vê seu embaixador sendo ameaçado de expulsão no caso da Nicarágua. Aliados históricos do PT, tanto Daniel Ortega quanto Nicolas Maduro tinham sido alvo de duras denúncias por parte da comunidade internacional, em especial nos órgãos da ONU. Mas, ao chegar ao poder em 2023, Lula decidiu colocar suas fichas no restabelecimento de canais de comunicação e na aposta por soluções políticas que permitissem abrir caminhos para saídas para essas crises.