O ex-chanceler brasileiro Ernesto Araújo atua como assessor internacional de uma fundação ligada ao Vox, partido de extrema direita da Espanha e herdeiro do franquismo. O chefe da diplomacia do governo de Jair Bolsonaro causou polêmica por questionar as mudanças climáticas, por abrir crises diplomáticas com governos estrangeiros, por sugerir a mudança da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém e por estabelecer uma relação de aliança automática com Donald Trump.