Mães da Praça de Maio denunciam Milei à Comissão Interamericana

As Mães da Praça de Maio recorrem à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o governo de Javier Milei, na Argentina. A acusação é de que as autoridades estão ameaçando os trabalhos da Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa). A ação é liderada pelos advogados brasileiro Rafael Valim e Walfrido Warde, além de juristas da Argentina e Júlio Ortiz, advogado de Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Eles pedem medidas cautelares urgentes à instituição com sede em Washington para garantir o funcionamento da universidade. Veja o texto completo de Jamil Chade