Venezuela racha Conselho de Segurança; Rússia e China travam discussão A portas fechadas e em sigilo, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu pela primeira vez para tratar da crise na Venezuela. Nesta quinta-feira (5), o órgão máximo das Nações Unidas tratou da situação que é considerada uma ameaça à estabilidade regional. Mas o que se viu foi um profundo racha entre os membros permanentes do órgão. Oficialmente, o pedido para que o encontro fosse realizado foi feito pela delegação do Equador. Mas governos como o da China e da Rússia consideram que, por trás da iniciativa de Quito, está uma pressão por parte do governo dos EUA. Veja o texto completo de Jamil Chade