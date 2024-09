Numa reunião do Brics organizada pelo governo de Vladimir Putin, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, mandou um recado indireto ao bilionário Elon Musk. "Nenhuma empresa ou indivíduo deve pensar que está acima da lei só porque está conduzindo seus negócios internacionalmente pela Internet", afirmou, em um encontro que contou com China, Irã, África do Sul e os demais membros do bloco.