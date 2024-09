Com a proximidade da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Nova York, um tema se transforma em impasse nas negociações na ONU: o clima. No dia 22 deste mês, a entidade reúne em sua sede governos de todo o mundo com o objetivo de adotar um compromisso global para superar desafios como o da pobreza, guerras e mudanças climáticas. A Cúpula do Futuro, iniciativa da ONU para redesenhar compromissos internacionais e buscar uma nova forma de organizar o sistema internacional, terá entre seus principais nomes o presidente brasileiro.