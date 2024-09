Em Gaza, mais de 700 bebês nasceram e morreram no inferno São mais de 40 mil mortos em Gaza, no conflito que começou há quase um ano. Mas, nesta segunda-feira, uma lista publicada pelo Ministério da Saúde palestino deixou na ONU e nas agências humanitárias um sentimento de constrangimento e náusea. Trata-se da lista completa, com nome, sobrenome, data de nascimento e número de identidade dos mortos. Um total de 649 páginas. Veja o texto completo de Jamil Chade