A ambição do Brasil de conseguir uma reforma do Conselho de Segurança da ONU recebeu dois golpes importantes. De um lado, o governo da China está trabalhando para evitar que o novo órgão conte com qualquer aliado americano ou que mantenha o peso do Ocidente na distribuição de poder. De outro, o governo dos EUA já sinaliza que sua ideia de reforma não conta, pelo menos neste momento, com uma vaga que seria dada necessariamente para o Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca no próximo sábado em Nova York e, a partir de domingo, fará uma série de discursos nas Nações Unidas, inclusive abrindo a Assembleia Geral, no dia 24. Mais de 30 presidentes estrangeiros solicitaram encontros bilaterais com o brasileiro e a lista das reuniões ainda está sendo montada.