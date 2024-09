O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luis Roberto Barroso, culpou o desmonte dos órgãos ambientais por parte do governo de Jair Bolsonaro pela dificuldade que o atual governo está tendo para lidar com a crise causada por incêndios e pela seca. Barroso discursou na sede da ONU nesta sexta-feira no evento SDG in Brazil, organizado pelo Pacto Global - Rede Brasil.