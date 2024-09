Lula se reúne com líder da UE após queixa do Brasil contra lei ambiental O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve tratar da lei europeia que, a partir de 2025, permitirá que o bloco impeça a importação de produtos agrícolas que sejam responsáveis por desmatamento. Lula viaja neste sábado para Nova York, onde participa das reuniões da ONU. Na segunda-feira, porém, Lula terá várias reuniões bilaterais. Uma delas será com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Veja o texto completo de Jamil Chade