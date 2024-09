'Precisamos fazer mentira errado de novo', diz Barroso na ONU O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luis Roberto Barroso, defendeu que haja uma conscientização sobre a necessidade de que a difusão da mentira deliberada nas plataformas digitais volte a ser considerado como errado. Barroso discursou na sede da ONU nesta sexta-feira no evento SDG in Brazil, organizado pelo Pacto Global - Rede Brasil. "Temos de voltar ao fato de que a mentira deliberada seja errada de novo", insistiu. Veja o texto completo de Jamil Chade