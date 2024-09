O governo do Haiti afirmou que o Brasil se comprometeu a ajudar a mobilizar países para sair ao resgate da nação caribenha. Nesta segunda-feira, em Nova York, o novo primeiro-ministro haitiano, Garry Conille, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apresentou suas propostas de retomar os projetos sociais e de estabilização do país. "Generosamente, Lula se comprometeu a mobilizar outros países para apoiar a situação no Haiti", afirmou. "Contamos com a cooperação do Brasil no futuro", disse.