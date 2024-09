A lei ambiental da Europa se transforma no último obstáculo para que o acordo comercial entre Mercosul e UE possa ser assinado, 24 anos depois do lançamento do processo negociador. O UOL apurou que a proposta do Brasil é de que o debate sobre o desmatamento seja incorporado no futuro tratado, neutralizando e permitindo um tratamento diferenciado para o Mercosul na futura lei europeia.