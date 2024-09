Assessores do governo brasileiro alertaram sobre a necessidade de se preparar um plano de resgate dos brasileiros no Líbano há mais de um mês. O Itamaraty garante que já trabalha no dossiê desde a intensificação dos conflitos entre o Hezbollah e Israel. Cerca 20 mil brasileiros vivem no Líbano. Inicialmente, a embaixada do país em Beirute enviou mensagens à comunidade local sugerindo que deixassem a região por meios próprios. Na segunda-feira (23), o Itamaraty enviou uma nova instrução para sua representação em Beirute, pedindo que fosse iniciado um processo de consultas para saber quem precisaria de ajuda do estado para deixar o país.