Avião com Lula sofre problema e sobrevoa México para gastar combustível O avião que transporta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre o México e o Brasil sofre um problema técnico e comitiva - incluindo o chefe de estado - está retornando ao aeroporto de onde decolaram. Segundo uma nota oficial da FAB, o avião está gastando seu combustível em vôo, antes de fazer o pouso. Lula havia viajado para o México para a posse de Claudia Sheinbaum como presidente. Nesta terça-feira, ele deixou a cidade mexicana, em direção à capital brasileira. Mas o avião registrou problemas técnicos, logo depois da decolagem. A opção do piloto foi por retornar para a Cidade do México. Mas, para realizar o pouso, precisa antes reduzir seu peso. Veja o texto completo de Jamil Chade