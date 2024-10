Homenagem nos EUA marca o resgate internacional de Carolina Maria de Jesus Meio século depois de ser traduzida para o inglês, Carolina Maria de Jesus voltará a ser resgatada no plano internacional. Neste mês, eventos vão homenagear a escritora brasileira em Nova York e Washington DC. Primeira mulher negra brasileira a vender um milhão de livros no mundo, a escritora vai ganhar um ciclo de debates. Em "Carolina - A Escritora do Brasil", quatro painéis vão reunir especialistas e admiradores entre 15 e 17 de outubro nas duas cidades americanas. Veja o texto completo de Jamil Chade