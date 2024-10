A missão de observadores internacionais da OEA (Organização dos Estados Americanos) elogiou em seu informe sobre a eleição brasileira o "profissionalismo" na organização do pleito no país, no último fim de semana. Mas denunciou a violência política, principalmente nas campanhas eleitorais. O informe preliminar foi divulgado nesta quarta-feira, depois que 15 observadores internacionais percorreram o país para examinar a eleição.