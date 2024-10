O governo brasileiro condenou as ações militares israelenses contra as bases da operação de Paz da ONU, na fronteira do Líbano. No fim de semana, o governo de Benjamin Netanyahu exigiu que os soldados internacionais fossem deslocados de sua posição, sob a alegação de que a base estaria dando proteção ao Hezbollah. O gesto israelense foi condenado por dezenas de atores e governos no mundo, classificando o ataque até mesmo como um crime de guerra.