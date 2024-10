A ofensiva militar de Israel sobre o Líbano obrigou mais de 1,2 milhão da pessoas a se deslocarem de suas casas e cidades. Dados publicados nesta terça-feira pela ONU revelam que um quarto do país está, hoje, sob ordens de evacuação por parte dos militares israelenses. O governo de Benjamin Netanyahu alega que a ofensiva tem tido, como objetivo, desmantelar posições do Hezbollah, principalmente no sul do território libanês.