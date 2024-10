Trump xinga, ofende e promete deportação, mas vê apoio de latinos crescer Donald Trump ofendeu, xingou e recorreu à xenofobia contra imigrantes latinos. Mas chega para as eleições em menos de um mês com um número ainda mais alto de apoio entre a população latina nos EUA que nos pleitos de 2016 e 2020. Uma pesquisa realizada pelo New York Times e Siena College revelam que, há quatro anos, 25% dos latinos votaram pelo republicano. Em 2024, essa taxa é de 37%. Veja o texto completo de Jamil Chade