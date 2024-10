Entre as bandeiras do corredor da ONU, João Cândido Portinari cantarolava o que era o sentimento que tomava conta daquele homem com intensos olhos azuis: "prepare o seu coração", numa referência à canção de Geraldo Vandré. Com 86 anos, o filho de um dos maiores artistas brasileiros parecia saber de cor o caminho que levava até as obras de seu pai, Cândido Portinari. Num dos saguões da ONU, em Nova York, estão duas das principais obras do pintor — "Guerra e Paz", telas doadas pelo Brasil para a instituição que representava o sonho de uma utopia. Os raios de sol que entravam pelas janelas naquele dia de visita tornavam o momento do reencontro entre João e as telas ainda mais mágico.