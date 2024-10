A Venezuela aparece entre os países mais votados pelos governos que fazem parte do Brics para aderir ao bloco. Mas o Brasil insiste que todas as decisões do grupo precisam ser tomadas por consenso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinaliza um veto ao governo de Nicolás Maduro. Na agenda da reunião da cúpula que ocorre nesta semana está a criação de um grupo de membros associados, que participariam de praticamente todas as reuniões do bloco. Mas não teriam poder de veto. A ideia é a de que o grupo conte com dez países.