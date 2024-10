Fim do 'sonho americano' e abalo na classe média alimentam voto em Trump Com a missa de domingo encerrada numa das principais ruas do Harlem, um grupo de meia-idade de americanos deixou a igreja lotada para se somar uma fila interminável, numa calçada nas proximidades. Eles haviam acabado de ouvir a eufórica pregação de um pastor que tentava convencê-los a confiar na ajuda divina. A fila, naquela manhã, tinha sido formada depois que a empresa de transporte de Nova York anunciou que estava contratando e que iria registrar os nomes dos interessados. Milhares apareceram para as poucas vagas oferecidas. Veja o texto completo de Jamil Chade