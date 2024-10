No Brics, Brasil denuncia 'genocídio' em Gaza e chama Ocidente de conivente O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, usou seu discurso nesta quinta-feira na cúpula do Brics para criticar os governos Ocidentais. O chefe da diplomacia brasileira, sem citar o nome dos americanos ou europeus, alertou para envolvimento de potências fora do Sul Global nos ataques contra Gaza. Ele ainda qualificou a situação de um "genocídio contra o povo palestino". Veja o texto completo de Jamil Chade