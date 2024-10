Trump fica numericamente à frente de Kamala em nova pesquisa do WSJ

O candidato republicano Donald Trump aparece na liderança numérica numa pesquisa realizada pelo The Wall Street Journal. Faltando doze dias para uma das eleições mais apertadas da história americana, o ex-presidente que tenta voltar à Casa Branca teria 47% de apoio, contra 45% para a democrata Kamala Harris. Com a margem de erro de dois pontos sendo considerada, a corrida estaria tecnicamente empatada. Nos sete estados que vão ser fundamentais para a eleição e que decidirão o vencedor do Colégio Eleitoral, Kamala Harris e Trump também estão praticamente empatados. Na segunda-feira, o jornal The Washington Post destacou essa tendência de um acirramento da corrida presidencial. Veja o texto completo de Jamil Chade