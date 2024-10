O chanceler Mauro Vieira negocia com o governo cubano uma ajuda do Brasil para o abastecimento de combustível, diante da crise energética na ilha que deixou Cuba em um apagão nos últimos dias. Nesta segunda-feira, em Nova York, o ministro brasileiro esteve com o chefe da diplomacia cubana, Bruno Rodriguez Parrill, para tratar do assunto. A ideia é a de coordenar o envio de combustível. Vieira retorna ao Brasil na quarta-feira e pretende já coordenar a ação, com o envolvimento de outros ministérios.