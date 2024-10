Governo Lula ampliará aproximação de emergentes e China, se Trump vencer O governo de Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma aproximação da China e de outros emergentes, principalmente na Ásia, caso o republicano Donald Trump vença as eleições presidenciais americanas, em uma semana. Fontes em Brasília confirmaram ao UOL que, depois de um certo momento de alívio com o avanço dos democratas diante da entrada de Kamala Harris na corrida, o cenário voltou a deixar o Palácio do Planalto preocupado. Tecnicamente, os dois estão empatados, mas o que chama atenção é a queda de ritmo na campanha de Kamala. Veja o texto completo de Jamil Chade