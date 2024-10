Kamala pede fim da Era Trump e diz que opositor usará militares contra povo Num discurso repleto de simbolismo e numa encruzilhada para a democracia americana, a candidata democrata Kamala Harris fez seu último discurso com um alerta: Donald Trump está disposto a usar o exército contra seus opositores ou qualquer um que discorde dele. A atual vice-presidente ainda fez um apelo para os americanos coloquem um fim à Era Trump, virando a página de dez anos do ódio difundido pelo republicano. O discurso, na noite desta terças-feira em Washington DC, ocorreu no mesmo palco usado por Trump em 2021 para convocar seus apoiadores a invadir o Capitólio. A presença de Kamala Harris no local revela a intenção dos democratas em usar os atentados contra a democracia americana para alertar a população sobre os riscos de eleger o republicano. Veja o texto completo de Jamil Chade