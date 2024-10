Piada racista abre crise e líder republicano se recusa a votar por Trump Uma piada ameaça a campanha de Donald Trump, faltando sete dias para a eleição. No domingo, num comício em Nova York, o humorista contratado pelos republicanos, Tony Hinchcliffe, comparou Porto Rico a uma "ilha de lixo", num evento marcado por racismo, xenofobia e nacionalismo. O ato tinha como um de seus objetivos incentivar a base mais radical dos americanos a sair de casa para votar. Mas, imediatamente após o evento, vozes dentro do próprio partido alertaram sobre o impacto que a piada poderia ter, enquanto o temor era de que os votos de cidadãos de Porto Rico fossem abalados. O humorista se recusou a pedir desculpas, enquanto Trump se manteve em silêncio. Mas sua campanha foi obrigada a emitir um comunicado se distanciando do tom usado pelo comediante. Veja o texto completo de Jamil Chade