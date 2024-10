'Trump usará militares contra povo', dirá Kamala em ato final de campanha No que será o discurso final de Kamala Harris em uma longa e tensa campanha eleitoral nos EUA, a candidata democrata vai alertar que Donald Trump está disposto a usar o exército contra seus opositores ou qualquer um que discorde dele. O discurso na noite desta terças-feira em Washington DC, no mesmo palco usado por Trump em 2021 para convocar seus apoiadores a invadir o Capitólio. A presença de Kamala Harris no local é simbólico e revela a intenção dos democratas em usar os atentados contra a democracia americana para alertar a população sobre os riscos de eleger o republicano. Veja o texto completo de Jamil Chade