O governo de Nicolás Maduro abre uma crise diplomática com o Brasil, depois de o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vetar a entrada do país no Brics. Num comunicado emitido nesta quarta-feira, Caracas anuncia que está convocando seu embaixador em Brasília de volta para a capital para "consultas". Na prática diplomática, isso é um gesto para mostrar repúdio a outro governo e um primeiro passo para uma eventual retirada da representação no país.