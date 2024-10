Brasil usa G20 para reconstruir pactos internacionais na Saúde pós covid

O governo brasileiro usa a presidência do G20 para tentar dar uma resposta à crise política gerada pela covid-19, estabelecendo acordos e entendimentos que permitam reconstruir a confiança internacional e as instituições multilaterais, abaladas pela pandemia. Nesta quinta-feira, a reunião de ministros da Saúde do G20 marca o fim de um ano de trabalho nesse setor, com o compromisso dos governos de criar alianças para a produção local de vacinas e pesquisa, além de outras iniciativas. Veja o texto completo de Jamil Chade