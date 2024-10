Na reta final da campanha eleitoral mais tensa da história recente dos EUA, o UOL conversou com brasileiros que vivem nos EUA e votam por Donald Trump. As pesquisas de opinião mostram praticamente um empate técnico entre ele e a candidata Kamala Harris e tudo indica que o nome do novo presidente americano será decidido por uma margem pequena de votos em estados considerados como chave. Para os brasileiros ouvidos pela reportagem, temas como a economia, segurança e imigração entram com argumentos que pesam na decisão de dar o voto ao republicano. Essas são as explicações e motivações que os levam a apoiar o republicano: