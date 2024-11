"Uma segunda revolução americana". Foi assim que um plano de poder desenhado por mais de uma centena de aliados e ex-funcionários do governo de Donald Trump passou a ser considerado. Chamado de Projeto 2025, o documento com 920 páginas descreve ações concretas para, na prática, refundar o estado americano. A iniciativa é a concretização do esforço da extrema direita para estabelecer sua visão de governo e de sociedade. Os autores não escondem: esperam que as propostas façam parte de um eventual novo governo Trump, caso o republicano vença as eleições na próxima semana.