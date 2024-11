Brasil critica 'escalada retórica' e 'ataques pessoais' de governo Maduro Depois de dias de silêncio em relação aos ataques feitos pela Venezuela, o governo brasileiro decidiu reagir. Numa nota emitida nesta sexta-feira (1º), o Itamaraty se diz surpreso diante do tom usado pelo governo de Nicolás Maduro contra o Brasil. Mas não retruca e não dá explicações sobre o motivo pelo qual vetou a participação da Venezuela no Brics. "O governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais", disse o comunicado. Veja o texto completo de Jamil Chade