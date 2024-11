Um dia após o julgamento que condenou dois ex-policiais pelo assassinato de Marielle Franco, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos alerta que o processo não pode ser dado por encerrado e cobra ainda indenizações para as famílias das vítimas. Na quinta-feira, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Os dois foram mortos a tiros em 14 de março de 2018. A condenação de Lessa foi de 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa; a de Queiroz, 59 anos e 8 meses, além de dez dias-multa. A decisão foi lida após dois dias de júri pela juíza Lúcia Mothé Glioche, titular do 4º Tribunal do Júri da Justiça do RJ.