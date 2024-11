Um plano criado pelo movimento ultraconservador, com o apoio de mais de uma centena de conselheiros de Donald Trump, prevê uma verdadeira ofensiva contra governos de esquerda na América Latina, caso o republicano vença a eleição. Com bilhões de dólares em caixa, a meta é a de financiar entidades e grupos contrários aos movimentos sociais progressistas, condicionar recursos à promoção da ideologia conservadora e combater "ideias socialistas que atraíram a juventude" na região. Para isso, a ideia seria usar a poderosa agência de desenvolvimento dos EUA, a USAID, para condicionar a ajuda externa do país e usar os recursos para financiar entidades que possam fazer oposição aos governos de esquerda. No total, o orçamento da entidade é de US$ 42 bilhões por ano.