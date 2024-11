O ex-presidente Jair Bolsonaro declara seu apoio ao candidato Donald Trump. Nas redes sociais de apoiadores do republicano, o brasileiro afirmou que a eleição ocorre "no país mais democrático do mundo" e que o americano é "o maior líder conservador da atualidade". Segundo Bolsonaro, os Estados Unidos "projetaram poder" sob a gestão de Trump. "Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo", disse.