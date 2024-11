Bebê brasileira é morta no Líbano, após ataque de Israel O Itamaraty anunciou, nesta segunda-feira, a morte da terceira vítima brasileira no Líbano, após ataques de Israel ao país. "O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar e consternação, da morte, em Beirute, de bebê brasileira de um ano de idade, Fatima Abbas, vítima de ataque israelense em 2/11 no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa", disse o comunicado oficial. Veja o texto completo de Jamil Chade