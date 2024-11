Uma eventual vitória do republicano Donald Trump nas eleições americanas, nesta semana, vai escancarar a crise das democracias do Ocidente. O alerta é do embaixador brasileiro Rubens Ricupero, que foi o representante do país em Washington e é considerado um dos nomes de mais destaque da diplomacia brasileira. Em entrevista ao UOL, Ricupero avalia a eleição americana e constata que uma vitória de Trump significaria um "problema" para a política externa e para as exportações do Brasil.