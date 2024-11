Mentiras de Musk sobre eleição e Kamala somaram 2 bi de visualizações Um levantamento realizado às vésperas da eleição presidencial nos EUA revela que a plataforma de Elon Musk foi o epicentro da divulgação de desinformação. Postagens com mentiras ou informações enganosas na rede X, por parte do bilionário, acumularam 2 bilhões de visualizações. Os dados foram publicados pelo Center for Countering Digital Hate, nos EUA, que também acusou a plataforma de ter assumido um papel central ao permitir a disseminação de informações falsas sobre supostas suspeitas de fraude nos estados onde os votos são mais disputados. Veja o texto completo de Jamil Chade