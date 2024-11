Nas urnas, EUA vivem encruzilhada existencial e abalo de um sonho Pouco tempo antes de sua morte, Eleanor Roosevelt escreveu: "eu acredito profundamente que nós fazemos nossa própria história". Nesta terça-feira, milhões de americanos irão escrever sua história, num país que vive uma verdadeira encruzilhada entre ventos gelados do autoritarismo e um reconhecimento implícito do fracasso de um sistema em dar respostas a todos. Nas urnas estará a busca pela alma de um país em crise existencial. Um país que, pela primeira vez em décadas, se depara com um questionamento de sua hegemonia, enquanto se dá conta que a pobreza em suas periferias persiste. Veja o texto completo de Jamil Chade