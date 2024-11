Um email nesta sexta-feira enviado pela direção da escola dos meus filhos, em Nova York, me deixou alarmado e, ao mesmo tempo, me despertou para o fato de que a vitória de Donald Trump abriu uma temporada do ódio com o potencial de abalar famílias e uma sociedade. Na mensagem, o colégio avisada que vários alunos receberam notificações em seus telefones indicando que a escravidão estava voltando e convocando-os para se apresentar para "colher algodão".