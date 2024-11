Valência, Porto Alegre, Amazônia e bilhões de dólares de danos causados por furações nos EUA. Este ano de 2024 caminha para ser o mais quente da história, com um profundo impacto sobre populações e para a economia. A constatação faz parte do relatório anual da Organização Meteorológica Mundial, uma agência da ONU. O alerta é soado no começo da COP29, diante de uma sequência de meses que bateram recorde de temperatura. Para os cientistas, a meta do Acordo de Paris de evitar que não haja uma elevação dos termômetros para mais de 1,5º Celsius está ameaçada.