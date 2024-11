O governo de Luiz Inácio Lula da Silva trabalha com a possibilidade real de que Donald Trump retire os EUA do Acordo de Paris. Mas vai trabalhar com a ideia que a comunidade internacional não pode ficar refém das decisões da Casa Branca na questão climática. Para membros do alto escalão do governo, a hora é de reforçar o trabalho multilateral para preservar tanto o Acordo de Paris, como os compromissos com as negociações nos próximos anos.